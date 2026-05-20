NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cogent Communications-Anteile bei 74,56 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 134,120 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 2 371,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,68 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 76,29 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich jüngst auf 861,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at