Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Cogent Communications-Performance
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cogent Communications-Papier statt. Der Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,89 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,541 Cogent Communications-Papiere. Die gehaltenen Cogent Communications-Anteile wären am 07.07.2026 17,96 USD wert, da der Schlussstand 11,66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 82,04 Prozent.
Cogent Communications war somit zuletzt am Markt 609,45 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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