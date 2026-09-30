Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Langfristige Performance
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,616 Cogent Communications-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11,86 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,14 Prozent verringert.
Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 380,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc
|
01.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cogent Communications von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cogent Communications Holdings Inc
|8,46
|2,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.