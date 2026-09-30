NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cogent Communications-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,616 Cogent Communications-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11,86 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,14 Prozent verringert.

Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 380,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at