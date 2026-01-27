NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: Hätte sich ein Investment in Cognex vor einem Jahr nun bezahlt gemacht?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie Investoren gebracht.

Cognex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 255,951 Cognex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cognex-Aktien wären am 26.01.2026 10 076,79 USD wert, da der Schlussstand 39,37 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 0,77 Prozent.

Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 6,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

