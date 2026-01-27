Cognex Aktie

Cognex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Cognex-Investment? 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: Hätte sich ein Investment in Cognex vor einem Jahr nun bezahlt gemacht?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie Investoren gebracht.

Cognex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 255,951 Cognex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cognex-Aktien wären am 26.01.2026 10 076,79 USD wert, da der Schlussstand 39,37 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 0,77 Prozent.

Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 6,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cognex Corp.

mehr Nachrichten