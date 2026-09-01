Cognex Aktie

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WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Performance im Blick 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cognex-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,974 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 60,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242,24 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 242,24 USD entspricht einer Performance von +142,24 Prozent.

Cognex war somit zuletzt am Markt 10,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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