NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cognex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,78 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 296,033 Cognex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 919,48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 89,19 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cognex belief sich zuletzt auf 11,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at