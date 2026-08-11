Cognex Aktie

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WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Performance unter der Lupe 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cognex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cognex-Aktien gewesen.

Am 11.08.2025 wurden Cognex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,47 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,471 Cognex-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (64,36 USD), wäre die Investition nun 159,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,03 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 11,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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