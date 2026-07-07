Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Langfristige Performance
|
07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cognex-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,970 Cognex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognex-Papiers auf 69,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 263,97 USD wert. Mit einer Performance von +226,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Cognex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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