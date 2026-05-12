NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie gebracht.

Am 12.05.2016 wurden Cognex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,15 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 496,401 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cognex-Aktie auf 67,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 387,94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 233,88 Prozent zugenommen.

Cognex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at