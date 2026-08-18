Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Lukratives Cognex-Investment?
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Cognex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,730 Cognex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 1 447,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,72 Prozent.
Der Marktwert von Cognex betrug jüngst 11,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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