NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cognex-Investment verdienen können.

Das Cognex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,730 Cognex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 1 447,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,72 Prozent.

Der Marktwert von Cognex betrug jüngst 11,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at