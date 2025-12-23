Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Lukrative Cognex-Investition?
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Cognex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cognex-Aktie an diesem Tag 17,33 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,703 Cognex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 110,79 USD wert. Damit wäre die Investition 111,08 Prozent mehr wert.
Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognex Corp.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
16.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25