NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cognex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Cognex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cognex-Aktie an diesem Tag 17,33 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,703 Cognex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 110,79 USD wert. Damit wäre die Investition 111,08 Prozent mehr wert.

Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at