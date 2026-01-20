NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cognex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cognex-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,941 Cognex-Anteilen. Die gehaltenen Cognex-Papiere wären am 16.01.2026 2 698,32 USD wert, da der Schlussstand 40,92 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 169,83 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 6,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at