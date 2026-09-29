Cognex Aktie

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WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Cognex-Anlage im Blick 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cognex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cognex-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Cognex-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,987 Cognex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 231,72 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 28.09.2026 auf 58,75 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 123,17 Prozent.

Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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