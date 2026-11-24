Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Cognex-Performance im Blick
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Cognex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,287 Cognex-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 159,34 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,34 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Cognex eine Börsenbewertung in Höhe von 7,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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