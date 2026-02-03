NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognex von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cognex-Aktien verlieren können.

Die Cognex-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cognex-Aktie an diesem Tag 55,90 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, befänden sich nun 1,789 Cognex-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 71,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28,87 Prozent.

Cognex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at