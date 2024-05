NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Cognex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 28.05.2021 wurde das Cognex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,596 Cognex-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 600,45 USD wert. Mit einer Performance von -39,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Cognex zuletzt 8,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at