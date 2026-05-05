NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren verloren

Am 05.05.2021 wurde das Cognex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,519 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 704,81 USD wert. Damit wäre die Investition 29,52 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Cognex einen Börsenwert von 9,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at