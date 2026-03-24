Cognex Aktie

Cognex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878090 / ISIN: US1924221039

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Frühes Investment 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognex von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cognex-Aktien verdienen können.

Am 24.03.2025 wurden Cognex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cognex-Aktie betrug an diesem Tag 31,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, befänden sich nun 31,676 Cognex-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 50,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 609,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,91 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cognex bezifferte sich zuletzt auf 8,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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