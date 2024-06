NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognex-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cognex-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Cognex-Aktie bei 82,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 121,492 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 704,05 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 24.06.2024 auf 46,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,96 Prozent verringert.

Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at