NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Cognex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,91 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Cognex-Aktie investierten, hätten nun 2,087 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2023 75,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,88 Prozent.

Cognex war somit zuletzt am Markt 6,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

