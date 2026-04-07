NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cognex-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 82,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,213 Cognex-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,06 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 06.04.2026 auf 49,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,94 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cognex belief sich zuletzt auf 8,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at