NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Cognex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cognex-Anteile an diesem Tag 84,05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,190 Cognex-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,33 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 29.06.2026 auf 68,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,67 Prozent vermindert.

Der Cognex-Wert an der Börse wurde auf 11,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at