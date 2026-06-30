Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
|Lohnende Cognex-Investition?
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30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Cognex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cognex-Anteile an diesem Tag 84,05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,190 Cognex-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,33 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 29.06.2026 auf 68,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,67 Prozent vermindert.
Der Cognex-Wert an der Börse wurde auf 11,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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