Columbia Banking System Aktie

Columbia Banking System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Columbia Banking System-Investment im Blick 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,06 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 356,379 Columbia Banking System-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Banking System-Papiers auf 31,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 400,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,01 Prozent zugenommen.

Der Columbia Banking System-Wert an der Börse wurde auf 9,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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