NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 488,043 Columbia Banking System-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 14 158,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,58 Prozent.

Der Marktwert von Columbia Banking System betrug jüngst 8,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at