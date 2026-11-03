NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.11.2023 wurde die Columbia Banking System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,76 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 459,559 Columbia Banking System-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 14 356,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,24 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,57 Prozent zugenommen.

Columbia Banking System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at