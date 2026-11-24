Heute vor 1 Jahr wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,54 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 363,108 Columbia Banking System-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (29,24 USD), wäre das Investment nun 10 617,28 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,17 Prozent.

Am Markt war Columbia Banking System jüngst 7,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at