Columbia Banking System Aktie

Columbia Banking System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Columbia Banking System-Performance im Blick 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2025 wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Anteile betrug an diesem Tag 25,63 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 39,017 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 147,87 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Papiers am 11.05.2026 auf 29,42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 14,79 Prozent.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich jüngst auf 8,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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