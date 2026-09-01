Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Rentabler Columbia Banking System-Einstieg? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Columbia Banking System-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Columbia Banking System-Papier bei 26,77 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hat, hat nun 373,552 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 072,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,72 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich jüngst auf 8,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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