Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Langfristige Anlage
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 10 Jahren gekostet
Am 25.08.2016 wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Columbia Banking System-Papier bei 32,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,694 Columbia Banking System-Anteilen. Die gehaltenen Columbia Banking System-Aktien wären am 24.08.2026 940,45 USD wert, da der Schlussstand 30,64 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 5,95 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.
Analysen zu Columbia Banking System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Banking System Inc.
|30,71
|0,59%