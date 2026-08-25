NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.08.2016 wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Columbia Banking System-Papier bei 32,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,694 Columbia Banking System-Anteilen. Die gehaltenen Columbia Banking System-Aktien wären am 24.08.2026 940,45 USD wert, da der Schlussstand 30,64 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 5,95 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at