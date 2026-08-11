Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Rentables Columbia Banking System-Investment? 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Columbia Banking System-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Columbia Banking System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie betrug an diesem Tag 21,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 465,766 Columbia Banking System-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 559,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 45,60 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Columbia Banking System einen Börsenwert von 8,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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