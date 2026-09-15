Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Lohnende Columbia Banking System-Anlage?
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Columbia Banking System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,958 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 30,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 902,04 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,80 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Columbia Banking System einen Börsenwert von 8,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.
Analysen zu Columbia Banking System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Banking System Inc.
|30,24
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche geben im Dienstagshandel etwas nach. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.