NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Columbia Banking System-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Columbia Banking System-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,958 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 30,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 902,04 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,80 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Columbia Banking System einen Börsenwert von 8,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at