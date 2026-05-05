Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Rentable Columbia Banking System-Investition?
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Columbia Banking System-Aktie bei 28,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, befänden sich nun 3,527 Columbia Banking System-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (29,07 USD), wäre das Investment nun 102,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,54 Prozent vermehrt.
Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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