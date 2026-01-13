NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 13.01.2016 wurde die Columbia Banking System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,94 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, befänden sich nun 345,543 Columbia Banking System-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 885,97 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Papiers am 12.01.2026 auf 28,61 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,14 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Columbia Banking System eine Börsenbewertung in Höhe von 8,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at