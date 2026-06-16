Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Columbia Banking System-Investment 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Banking System-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.06.2023 wurde die Columbia Banking System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,425 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,95 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Papiers am 15.06.2026 auf 30,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,95 Prozent.

Columbia Banking System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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