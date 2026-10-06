Columbia Banking System Aktie

Columbia Banking System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Columbia Banking System-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,87 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 50,327 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Banking System-Papiers auf 28,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 451,43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,14 Prozent vermehrt.

Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Columbia Banking System Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Columbia Banking System Inc. 28,89 0,17% Columbia Banking System Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen