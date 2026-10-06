NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Columbia Banking System-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,87 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 50,327 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Banking System-Papiers auf 28,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 451,43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,14 Prozent vermehrt.

Columbia Banking System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at