Columbia Banking System-Investment 24.02.2026 16:05:19

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Columbia Banking System-Papier bei 30,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 328,407 Columbia Banking System-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 30,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 875,21 USD wert. Damit wäre die Investition 1,25 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich jüngst auf 8,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

