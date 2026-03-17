NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Columbia Banking System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,77 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 403,714 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie auf 26,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 637,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,38 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Columbia Banking System betrug jüngst 7,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at