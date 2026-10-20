Columbia Banking System Aktie
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026
|Rentable Columbia Banking System-Investition?
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Columbia Banking System-Anteile an diesem Tag 32,25 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,101 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 28,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,16 Prozent verringert.
Am Markt war Columbia Banking System jüngst 8,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.
Analysen zu Columbia Banking System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Banking System Inc.
|28,99
|2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.