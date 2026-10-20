Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Rentable Columbia Banking System-Investition? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Columbia Banking System-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Columbia Banking System-Anteile an diesem Tag 32,25 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,101 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 28,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,16 Prozent verringert.

Am Markt war Columbia Banking System jüngst 8,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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