Columbia Banking System Aktie

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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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Lukrative Columbia Banking System-Investition? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 13.10.2021 wurde die Columbia Banking System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,42 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 290,529 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 282,98 USD, da sich der Wert einer Columbia Banking System-Aktie am 12.10.2026 auf 28,51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,17 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Columbia Banking System eine Börsenbewertung in Höhe von 8,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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