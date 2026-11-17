So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Columbia Banking System-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Columbia Banking System-Anteile bei 38,67 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,860 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 789,50 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 789,50 USD entspricht einer negativen Performance von 21,05 Prozent.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at