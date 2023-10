NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Columbia Banking System bedeutet

Wer vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,329 Columbia Banking System-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2023 gerechnet (19,80 USD), wäre die Investition nun 758,91 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 24,11 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 4,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at