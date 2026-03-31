NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Columbia Banking System-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43,09 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,207 Columbia Banking System-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie auf 26,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 621,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,83 Prozent eingebüßt.

Columbia Banking System wurde am Markt mit 7,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at