NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: Über diese Dividende können sich Columbia Banking System-Aktionäre freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System am 14.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD auszuzahlen. Damit wurde die Columbia Banking System-Dividende im Vorjahresvergleich um 0,694 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung lässt sich Columbia Banking System 335,00 Mio. USD kosten. Damit wurde das Niveau der Columbia Banking System-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 11,58 Prozent nach oben angepasst.

Columbia Banking System-Aktie mit Dividendenrendite

Das Columbia Banking System-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 29,12 USD aus dem NASDAQ-Handel. Columbia Banking System verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,19 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,33 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Columbia Banking System-Kurs via NASDAQ 15,88 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 36,53 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Columbia Banking System

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,48 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,08 Prozent reduzieren.

Basisinformationen der Columbia Banking System-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Columbia Banking System beträgt aktuell 8,310 Mrd. USD. Columbia Banking System verfügt über ein KGV von aktuell 12,17. 2025 setzte Columbia Banking System 3,215 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 2,30 USD.

Redaktion finanzen.at