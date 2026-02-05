NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Columbia Sportswear-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Columbia Sportswear-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Columbia Sportswear-Aktie bei 48,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,046 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,42 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 04.02.2026 auf 65,69 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,42 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Sportswear belief sich zuletzt auf 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at