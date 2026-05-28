NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Columbia Sportswear-Aktie Anlegern gebracht.

Columbia Sportswear-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Columbia Sportswear-Aktie letztlich bei 53,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,737 Columbia Sportswear-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 27.05.2026 1 243,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,40 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Columbia Sportswear einen Börsenwert von 3,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at