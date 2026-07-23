Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Lukrative Columbia Sportswear-Investition?
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.07.2016 wurden Columbia Sportswear-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Columbia Sportswear-Anteile bei 60,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,655 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,05 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 22.07.2026 auf 63,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,05 Prozent vermehrt.
Columbia Sportswear wurde am Markt mit 3,22 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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