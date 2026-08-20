Columbia Sportswear Aktie

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WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Investmentbeispiel 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Columbia Sportswear-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Columbia Sportswear-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57,31 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,449 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 60,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,43 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,24 Prozent.

Columbia Sportswear erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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