NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Columbia Sportswear-Aktie an diesem Tag 46,29 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 216,029 Columbia Sportswear-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.01.2026 11 950,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,51 Prozent vermehrt.

Columbia Sportswear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at