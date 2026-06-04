Columbia Sportswear Aktie

Columbia Sportswear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Columbia Sportswear-Performance 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Columbia Sportswear-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Columbia Sportswear-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Columbia Sportswear-Papier an diesem Tag 61,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 162,470 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers auf 65,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 568,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,69 Prozent vermehrt.

Columbia Sportswear war somit zuletzt am Markt 3,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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