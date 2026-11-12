Columbia Sportswear Aktie

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WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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Profitables Columbia Sportswear-Investment? 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Columbia Sportswear eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Columbia Sportswear-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,984 Columbia Sportswear-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 226,05 USD, da sich der Wert einer Columbia Sportswear-Aktie am 11.11.2026 auf 72,19 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 226,05 USD, was einer positiven Performance von 22,61 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Columbia Sportswear betrug jüngst 3,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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